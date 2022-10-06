Путина загоняет в угол его же окружение 3 Вадим Денисенко

6.10.2022, 14:40

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Россия подходит к точке бифуркации.

Путин должен был выступить и потом отменил свое обращение к россиянам о войне.

Для украинцев на самом деле глобально все равно: он объявит войну или военную антитеррористическую операцию (названия он может менять хоть каждый день).

Мы просто должны понимать: в РФ идет тренд по загонке Путина в угол. Его загоняет его же ближайшее окружение, использующее военкоров и пропагандистов в своих целях (они и сами рады использоваться).

И здесь мы подходим к точке бифуркации: либо они (эти загонщики) принимают решение запустить ядерное оружие и элиты создают Иран-2, либо эти же элиты подводят ситуацию к самой горячей точке и не дают Путину это сделать в результате какого-нибудь дворцового переворота и начинают какие-то переговоры с Западом.

Все остальные варианты – производные от этих двух главных линий развития событий. Думаю, вторая версия имеет больше шансов на воплощение в жизнь.

А потому еще раз повторю то, что говорил в последнее время: нагнетание ядерной угрозы будет очень сложным испытанием для психологического состояния миллионов. Постарайтесь не верить всем слухам и вбросам.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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