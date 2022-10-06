Ученые советуют гладить собак при любой возможности 1 6.10.2022, 15:13

Это положительно влияет на человеческий мозг.

Не секрет, что взаимодействие с животными, как правило, делает нас более счастливыми, спокойными и умиротворенными. Однако новое исследование показывает, что физическое взаимодействие с четырехлапыми также влияет на активность нашего мозга, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании приняли участие 19 человек, три собаки и один игрушечный лев по кличке Лео. Отметим, что в экспериментах не были задействованы хозяева животных, лишь незнакомые им люди.

Каждому из участников предстояло принять участие в 6 экспериментах. В половине из них были задействованы собаки разных пород (джек-рассел-терьер, 6 лет; золотистый ретривер и голдендудль, по 4 года), в другой половине — один плюшевый лев, внутри которого находилась грелка с водой, чтобы приблизить его температуру к температуре животных.

В каждом из экспериментов испытуемым предлагали выполнить пять простых взаимодействий — нейтральное, наблюдение, ощущение, поглаживание и вновь нейтральное. Во время этих действий ученые использовали специальное устройство для отслеживания активности в 19 участках префронтальной коры.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что физический контакт с собаками повышает активность головного мозга человека в долях, отвечающих за социальные и эмоциональные взаимодействия. При этом ученые заметили, что взаимодействие с плюшевым Лео не дает такого эффекта.

Любопытно, что чем больше было взаимодействие с животным, тем выше была активность мозга. Она также сохранялась в период, когда собаки уже не было рядом. Ученые считают, что поглаживание собаки может активировать больше процессов внимания и сильное эмоциональное возбуждение, чем мы могли бы предположить.

В более ранних исследованиях ученые уже доказали, что контакт с собаками способен снизить уровень стресса, артериальное давление и даже частоту сердечных сокращений. Теперь мы знаем, что он также может влиять на наше эмоциональное состояние.

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