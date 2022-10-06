Белорусок не допустят на чемпионат Европы по боксу даже после разрешения IBA 1 6.10.2022, 16:21

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Организаторы сделали заявление по этому вопросу.

Представительницы России и Беларуси не смогут выступить на женском чемпионате Европы по боксу, несмотря на решение Международной боксерской ассоциации (IBA) снять все ограничения.

Об этом сообщила Европейская конфедерация бокса (EUBC):

«EUBC получила решение IBA разрешить боксерам из Федерации бокса России и Белорусской федерации бокса снова участвовать в соревнованиях IBA.

В соответствии с этим решением мы позволим этим спортсменам участвовать в санкционированных EUBC соревнованиях после будущего ЧЕ среди женщин», – цитирует заявление организации Tribuna.com.

Турнир пройдет в Черногории с 14 по 22 октября. Данный шаг позволит EUBC избежать бойкота турнира от ассоциаций других стран, которые не согласны с решением IBA.

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