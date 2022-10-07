Спикер Зеленского объяснил, что президент Украины имел в виду под превентивным ударом по России 7.10.2022, 1:14

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После этой фразы у российских пропагандистов и официальных лиц началась истерика.

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что НАТО должен превентивно реагировать в случае намерений России применить ядерное оружие, были истолкованы не совсем правильно. Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил 6 октября в «Фейсбуке».

Отметим, что после этой фразы у российских пропагандистов и официальных лиц началась истерика.

6 октября президент Украины высказал мнение, что НАТО должен «делать невозможным применение Россией ядерного оружия». «Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так? Ну вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения», – объяснил Зеленский.

«Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну», – написал Никифоров.

Он отметил, что «единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции».

«Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите», – подчеркнул Никифоров.

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