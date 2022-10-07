ВСУ начали большое наступление в Херсонской области: войска РФ бегут, как на Востоке 7.10.2022, 8:18

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Правобережный плацдарм оккупантов сократился на четверть.

Путин спешил аннексировать новые украинские территории, чтобы сохранить под своим контролем хоть несколько населенных пунктов до большого контрнаступления ВСУ. Кремль был напуган потерей Харьковской области и понял, что затягивать с процессом «присоединения» территорий больше не может.

Центр стратегических коммуникаций рассказал, как ВСУ освобождают юг и возвращают мирную жизнь на украинскую территорию.

«ВСУ воюют не количеством, как российские захватчики, а умениями. Благодаря этому удается избежать больших потерь и сохранять жизнь мирных жителей и инфраструктуру на освобожденных территориях», — напоминают в Центре.

Сейчас переправы через Днепр находятся под полным огневым контролем украинской артиллерии. Бежать по ним оккупанты не смогут, даже если решатся на риск.

Правобережный плацдарм российских войск в Херсонской области сократился на четверть всего за несколько дней. Российские солдаты убегают, повторяя опыт сослуживцев в Харьковской области.

«Никакие псевдореферендумы и путинские «указы» не помешают ВСУ освобождать свои территории», — резюмировали в Центре.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Южнобугском направлении движутся вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра. У Кремля возникли трудности с «защитой» Херсона.

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