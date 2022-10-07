Пионтковский: Путин только за две недели допустил сразу пять смертоносных ошибок 1 7.10.2022, 8:25

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Андрей Пионтковский

Российская военная машина разваливается на глазах.

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что российский диктатор Владимир Путин лишь через две недели допустил пять ошибок, которые могут стать для него смертоносными.

Об этом российский публицист Андрей Пионтковский рассказал «24 каналу».

По словам оппозиционного политика, речь идет о таких погрешностях Путина:

объявление мобилизации в РФ;

попытка аннексии части Украины;

ядерный шантаж;

подрыв газопроводов «Северный поток 1», «2»;

присвоение нового звания главе Чечни Кадырову.

Что касается мобилизации, по мнению Пионтковского, это социальная бомба, которая разразится так же, как мобилизация царской армии в 1914 году. В 1917 году миллионы тех «мобиков», которых угнали на фронт за непонятные идеи, вернулись с винтовками в Петроград.

«Уверяю вас, что выжившие «мобики» вернутся в Москву с автоматами, и сначала пойдут грабить Рублевку, а потом дойдут до Кремля», — заметил российский публицист.

Российский оппозиционный политик продолжил, что вторая ошибка – это попытка аннексии части Украины. Путин подписал указы о «вхождении» 4 областей Украины в состав России. Третья – угрозы применения ядерного оружия. Однако в ответ он получил такие предупреждения от Байдена, Салливана и Блинкена, что даже российские пропагандисты перестали обсуждать эту тему.

Четвертая смертоносная погрешность Путина – подрыв «Северных потоков». Пионтковский считает, что этими подрывами он закончил экономическое сотрудничество с Европой. Возможно, этой зимой будет тяжело, но налаживаются уже другие потоки. И последняя ошибка – присвоение звания генерал-полковника Кадырову. Он, а также Пригожин в последнее время начали правдивые вещи о высшем командном составе РФ. А это демонстрирует, что военная машина Путина разваливается на глазах, и он делает худший ход.

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