Президент Словакии задумалась над визитом в «анексированный» Калининград 4 7.10.2022, 8:30

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Зузана Чапутова

Зузана Чапутова присоединилась к троллингу РФ.

Словацкая лидер подхватила ироническую шутку об «аннексии» Калининградской области РФ, которая стала ответом на фиктивные референдумы в Украине.

В четверг, 6 октября, президент Словакии Зузана Чапутова присоединилась к троллингу в соцсетях псевдореферендумов о присоединении к РФ, проведенных под дулами российских автоматов во временно оккупированных областях Украины.

Она подхватила шутку об «аннексии» Калининградской области РФ, опубликовав соответствующий пост в Twitter.

«Могу подумать над государственным визитом. Или нет. Браво наши чешские друзья за то, что разоблачили абсурдность фиктивных референдумов России в Украине», – написала Чапутова.

К своему посту президент Словакии добавив фото с «приглашением» посетить «анексированный» Калининград, который, якобы по решению 97,9% населения получил свое первоначальное название Краловец и был присоединен к Чешской Республике.

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022

Напомним, ранее чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский в своем Twitter поделился сатирической шуткой, в которой говорится о разделе российской Калининградской области между Польшей и Чехией. При этом он напомнил, что нынешний российский город Калининград был основан в честь чешского короля Пршемысла Отакара II.

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