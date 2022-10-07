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Залужный сделал мощное заявление о войне

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  • 7.10.2022, 8:43
  • 12,302
Залужный сделал мощное заявление о войне
Валерий Залужный
Фото: ВСУ

Украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

Об этом сообщил в Twitter главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас», - отметил генерал.

В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

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