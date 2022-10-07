Залужный сделал мощное заявление о войне 9 7.10.2022, 8:43

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Валерий Залужный

Фото: ВСУ

Украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

Об этом сообщил в Twitter главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас», - отметил генерал.

В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.

На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити.#valeriizaluzhnyi pic.twitter.com/8PsVOD9iiN — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 6, 2022

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