«Украина захватила 460 российских танков, а от западных стран получила 320» 5 7.10.2022, 8:49

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Эксперт рассказал о щедрых «подарках» ВСУ от отступающей армии РФ.

Отступая, российские военные часто бросают технику и боеприпасы. Американская газета Wall Street Journal по открытым источникам подсчитала, что россияне в Украине уже оставили больше оружия, чем Киеву передала любая из западных стран. Так ли это, в прямом эфире «Настоящего Времени» рассказал Валерий Рябых, военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

– Как бы вы оценили тот объем оружия и техники, который бросает, оставляет или сдает российская армия?

– Это очень большие цифры. Если привести цифру захваченных танков, то это 460 единиц, а от западных стран Украина получила за все время 320 танков.

– От всех западных?

– Да, от всех западных стран. Получив от России, только по самым скромным подсчетам, 460 танков, можно констатировать, что эта страна является крупнейшим поставщиком тяжелой бронетехники для Украины. Она достается Вооруженным силам Украины на поле боя.

– Валерий, а эту технику всю можно использовать?

– Как правило, техника сразу после захвата исследуется, прежде всего, саперами, определяется, в каком она состоянии находится, заминирована или не заминирована. И сразу же специальными подразделениями происходит сортировка этой техники и отбраковка. В разных ситуациях от 40 до 60% захваченной техники является боеспособной. Она требует, прежде всего, дозаправки. Особенно это было характерно для первого периода войны против Украины, когда российское наступление было остановлено на подходах к Киеву. Там прежде всего это было достигнуто за счет того, что были нарушены линии поставки материальных запасов. Большинство техники просто было брошено без топлива.

На харьковском направлении в связи с тем, что контрнаступление Вооруженных сил Украины развивалось очень стремительно, враг не был готов к тому, чтобы как-то противодействовать и уже не было ни времени на отступление, ни на какое-то сознательное повреждение техники, то процент той техники, которая была оставлена российскими войсками в боеспособном состоянии, достаточно высокий. Больше половины техники можно сразу использовать. Еще часть техники идет на запчасти. И еще какая-то часть, конечно же, не подлежит использованию.

– И часть используется в качестве выставок, условно, на Михайловской площади.

– Да, она несет свою смысловую нагрузку.

– Валерий, я хочу понять, это много или мало. Вот это количество или объем этой техники, он меняет расстановку сил?

– Это достаточно существенные объемы. Я вот уже приводил пример с поставкой танков. 460 российских танков в боеспособном состоянии, на которые не нужно переучиваться. Их можно сразу вводить в эксплуатацию, дозаправлять, пополнять боеприпасы и ставить в строй. Есть данные, что уже многие подразделения укомплектованы практически на 100% трофейной техникой.

Преимущество этой техники, которая получена по так называемому ленд-лизу от Российской Федерации, в том, что не требуется какого-то дополнительного времени на обучение личного состава, на ее освоение.

– Известно ли вам, сколько боеспособной техники теряет Украина?

– Таких данных нет. Есть приблизительные подсчеты по количеству захваченной техники. Цифры, которые приводят независимые исследователи, отличаются от тех, которые касаются потерь российской техники, как минимум в четыре раза. То есть на каждую оставленную на поле боя украинскую единицу приходится четыре-пять единиц российской техники.

– Давайте я сразу переведу на те цифры, которые вы назвали. То есть если Украина получила таким образом 460 российских танков, то Россия, соответственно, около 115 украинских.

– Теоретически да.

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