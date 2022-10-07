В Москве жгут автомобили в знак протеста против мобилизации

В Москве жгут автомобили в знак протеста против мобилизации3
- 7.10.2022, 9:05
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Инциденты произошли в районе Москва-Сити у башни «Федерация».
Из-за частичной мобилизации и войны в Украине в Москве подожгли два автомобиля. Инциденты произошли в районе Москва-Сити у башни «Федерация». Там взлетели на воздух два автомобиля.
Как пишут местные Telegram-каналы, рядом с местом происшествия видели человека, который убегал с канистрами.
Кроме того, на кадрах неизвестный крикнул: «Нет войне!».
«Сейчас у башни «Федерация» горят два автомобиля. Очевидцы утверждают, что слышали звук взрыва. На месте заметили мужчину с канистрой, который убегал от горящих авто», – пишут местные паблики.
Позже в сети появилось видео задержания якобы виновника происшествия.
«Поджигателя задержала полиция, сообщают, что мужчина выкрикивал политические лозунги», – говорится в местных Telegram-каналах.