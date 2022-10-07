Карлик-вор в плаще с плеча гиганта 1 7.10.2022, 9:12

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Путин сорвался в пике.

Да, явно не так представлял себе Владимир Путин собственный юбилей. «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» представляет штрихи к портрету второго (последнего?) президента России.

Одни его считают сумасшедшим,

Другие, кем он меньше ненавидим, —

Безумным смельчаком. Но ясно всем,

Что он уж не смирит разброд и смуту

Уздою власти.

(здесь и далее цитаты из пьесы Шекспира «Макбет»)

Бытуют самые разные мнения насчет того, who is mr. Putin: от великана до ничтожества. В реальности нынешний руководитель РФ ни то и ни другое. После того, как под его эпохой будет подведена жирная черта, и вскроются некоторые детали, многие удивятся: как мог такой середняк править Россией более 20 лет?..

А ведь Путину выпали очень хорошие карты. Рост цен на энергоносители в 2000-е, учитывая сырьевой характер российской экономики, стал настоящим благословением для чекиста на троне. Он мог царствовать в «зоне комфорта», но встретил своих «ведьм» или, если угодно, «распутиных» и возжелал большего.

Нередко, чтобы ввергнуть нас в беду,

Орудья тьмы предсказывают правду

И честностью прельщают в пустяках,

Чтоб обмануть тем легче в важном деле.

Путин получил шансы и ресурсы на то, чтобы превратить Россию хотя бы в относительно современную и развивающуюся державу. Вместо этого он еще дальше завел страну в трясину коррупции и архаики.

Синонимом путинского периода стала нарастающая конфронтация: с Западом, с соседями, с частью своего общества и даже со временем, которое он де-факто пытается обратить вспять. Причем на первых порах у второго (ок, можно сказать, и четвертого, хотя Дмитрий Медведев скорее грел кресло, чем являлся полноценным главой государства) российского президента в этих контрах многое получалось.

И за злодеем, распре улыбаясь,

Пошла Фортуна-шлюха.

Но напрасно!

Путину удалось подсадить страны ЕС на «газовую иглу», подавить протесты внутри России, откусить у Украины Крым… В результате кремлевский тиран уверовал в собственную счастливую звезду.

Похоже, уроки истории и литературы прошли для Путина даром. Иначе не были бы позабыты простые истины.

И гибель ждет его, как всех,

Кто слишком верит в свой успех.

Путин мог встретить свое 70-летие на пИке: экономическая конъюнктура в начале 2022-го чрезвычайно благоприятствовала России. Но хозяин Кремля захотел большего и сорвался в пикЕ.

Рассчитывая преподнести Украину себе в подарок к круглой дате, Путин затеял то, что должно было стать «маленькой победоносной войной». Однако вторжение из легкой прогулки превратилось в кошмарную затяжную кампанию, которая уже завела в безнадежную трясину и самого президента, и его страну.

Но ждет нас суд уже и в этом мире.

Урок кровавый падает обратно

На голову учителя. Возмездье

Рукой бесстрастной чашу с нашим ядом

Подносит нам же…

Оказалось, что презрев путь экономического развития и сделав ставку на военную силу, Путин остался и без того, и без другого. «Вторая армия мира» оказалась колоссом на глиняных ногах. И теперь, у разбитого корыта, российскому лидеру остается только размахивать ядерной бомбой как последним аргументом.

В результате даже верноподданические каналы начинают недоумевать по поводу «частичной утраты президентом контроля над внутренней ситуацией» и его «растущей отстраненностью от необходимости принятия важных ситуативных решений». А в качестве резюме осторожно звучит мысль, что «царь уже не тот»...

Похоже, что Путин останется в истории как президент упущенных возможностей.

Не в пору власть – он тонет в ее складках,

Как карлик-вор в плаще с плеча гиганта.

Путин оказался «Макбетом Мценского уезда». Масштаб (зло)деяний не тот, что ждали как фанаты, так и оппоненты. Тот, кто обещал России величие и мировое лидерство, в итоге не слишком успешно воюет за отдельные районы Украины.

Развязка сюжета лично для Путина может случиться и нынешней осенью, и затянуться на годы. Но и в том, и в другом случае финал уже ясен. Читайте классику.

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