Первым вспыхнет Дагестан
- Александр Зинченко
- 7.10.2022, 9:29
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Границы России скоро изменятся.
Скорее всего сначала загорится Дагестан.
Потом начнутся волнения в наиболее пострадавших от «мудрости военоначальников» Бурятии и Тыве.
Следующий этап - национальные движения в Башкортостане и Татарстане.
Где-то в это же время все больше людей в Республике Саха будет спрашивать себя: а почему наше благосостояние зависит от «мудрости» жителей Кремля.
Те самые вопросы возникнут в Тюмени и Владивостоке.
Пожар на Кавказе продолжит разгораться. Противостояние клана Кадырова с соседями заставит Москву вмешаться. Но «было поздно».
Независимость как выход будет казаться реальной для все большего числа людей в Татарстане и Башкортостане.
Но первой (после всех упомянутых турбуленций 2024-26 годов) тихо и незаметно «отползет» Тыва.
Следующей может удивить мир Республика Саха.
Следующими Независимость отпразднуют республики Волги, потом - Кавказ.
К 2030-32 году границы РФ изменятся.
А то, что от нее останется - примет другой политический уклад. Скорее всего на конфедеративной основе.
Александр Зинченко, «Фейсбук»