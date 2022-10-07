Первым вспыхнет Дагестан Александр Зинченко

7.10.2022, 9:29

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Границы России скоро изменятся.

Скорее всего сначала загорится Дагестан.

Потом начнутся волнения в наиболее пострадавших от «мудрости военоначальников» Бурятии и Тыве.

Следующий этап - национальные движения в Башкортостане и Татарстане.

Где-то в это же время все больше людей в Республике Саха будет спрашивать себя: а почему наше благосостояние зависит от «мудрости» жителей Кремля.

Те самые вопросы возникнут в Тюмени и Владивостоке.

Пожар на Кавказе продолжит разгораться. Противостояние клана Кадырова с соседями заставит Москву вмешаться. Но «было поздно».

Независимость как выход будет казаться реальной для все большего числа людей в Татарстане и Башкортостане.

Но первой (после всех упомянутых турбуленций 2024-26 годов) тихо и незаметно «отползет» Тыва.

Следующей может удивить мир Республика Саха.

Следующими Независимость отпразднуют республики Волги, потом - Кавказ.

К 2030-32 году границы РФ изменятся.

А то, что от нее останется - примет другой политический уклад. Скорее всего на конфедеративной основе.

Александр Зинченко, «Фейсбук»

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