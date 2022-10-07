В юбилей Путина террорист Гиркин заявил о падении Крыма

В юбилей Путина террорист Гиркин заявил о падении Крыма7
- 7.10.2022, 9:55
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Экс-глава боевиков «ДНР» назвал территории, которые скоро освободят ВСУ.
ВСУ деоккупировали Харьковскую область и «зачищают» Херсонщину. За пять дней ВСУ освободили в Херсонской области 29 населенных пунктов. В Генштабе Украины говорят, что оккупанты РФ на юге пытаются контратаковать за счет резервов. Однако большинство захватчиков бегут, повторяя опыт сослуживцев в Харьковской области.
Судя по развитию ситуации, террорист Игорь Стрелков-Гиркин делает ставку на потерю россиянами не только Херсона.
К 70-летнему юбилею Путина он решил назвать территории, которые вскоре уйдут из орбиты влияния Кремля.
«Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона, нет ничего страшного в оставлении Мелитополя, ничего в этом страшного нет. Даже если противник в Крым ворвется и это не страшно», — убеждает он свою аудиторию.
При этом оккупант считает, что армия РФ отойдет с оккупированных территорий на время, чтобы потом повторить «спецоперацию».