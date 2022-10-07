Белоруска показала, что можно купить в магазине за 23 копейки 9 7.10.2022, 10:07

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Это съедобно?

Наблюдения показывают, что за 96 копеек в Беларуси можно купить новую пару обуви, а за 10 копеек порадовать ребенка яркой книжной закладкой. Читательница onliner.by из Гродно Ольга поделилась своей удачной покупкой, за которую она несколько дней назад отдала всего 26 копеек.

«В тему товаров со смешными ценами. Я купила полтора килограмма свиных шкурок. На холодец — вообще огонь, не хуже свиных ног и гораздо дешевле. А сколько в шкурке коллагена! Можно и засолить, если кто любит».

Женщина рассказала нам, что периодически берет свиные шкурки для холодца, а к праздникам может заморочиться и приготовить мясной рулет: «Тогда шкурки выступают в роли оболочки».

Гугл подсказывает рецепты: свиные шкурки по-корейски, чипсы из шкурки, чичаррон, хрустящие шкварки — названия блюд звучат вполне себе съедобно.

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