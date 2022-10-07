Ученые: Солнце выбросило в космос один из самых больших потоков плазмы 7.10.2022, 10:27

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Их длина - более 1,5 миллиона километров.

Профессиональный астрофотограф из США, Эндрю Маккарти, поделился в социальной сети Reddit своим новым изображением Солнца. Но на этот раз ему удалось запечатлеть один из эпизодов солнечной активности. Во время очередной вспышки на Солнце в космос был выброшен длинный поток плазмы, который был длиной примерно 1,6 млн км, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Солнце становится все более активным в то время, как наша звезда приближается к максимуму своей активности, который наступит через пару лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Солнце почти каждый день появляются вспышки разной мощности.

В результате таких извержений в космос улетают огромные потоки плазмы, которые называются корональными выбросами массы. Данная вспышка по данным ученых, которые наблюдают за космической погодой, принадлежала к классу М. Это не самые мощные вспышки, как та которая появилась 5 дней назад.

Пятно, в котором появилась недавняя вспышка, не было направлено на Землю, и поток плазмы, длиной примерно в 1,6 млн км улетел, миновал нашу планету. Ученые предположили, что этот поток плазмы улетел в космос имея огромную скорость – примерно 160 тысяч км/час. По словам астрофотографа Эндрю Маккарти, это был самый большой выброс плазмы, который он когда-либо видел.

Для того, чтобы сделать уникальное изображение Солнца со шлейфом из солнечных частиц, фотограф потратил 6 часов. За это время он сделал несколько сотен тысяч фотографий. Весь объем данных занял 800 Гб. После проведения съемки Маккарти объединил все снимки в одно изображение, чтобы получить максимально точное представление о масштабе извержения.

Также фотограф придал Солнцу оранжевый цвет, с желтыми и красноватыми областями. Ведь изначально изображение было просто белым. Фокус уже писал о том, что Солнце на самом деле не имеет ни желтого, ни оранжевого цвета, хотя многим людям кажется, что наша звезда выглядит именно так.

В дополнение ко всему фотограф добавил больше контрастности изображению, чтобы максимально детализировано показать огромный поток плазмы. Стоит заметить, что после обработки фотографий, Маккарти все же оставил белый цвет, который виден в виде оболочки, окружающей Солнце.

- Я думаю, что я и мои коллеги сможем в ближайшее время запечатлеть еще больше таких потоков плазмы, которые выбрасывает Солнце. Это удивительное зрелище, — пишет Маккарти.

Астрофотограф не рекомендует фотографировать Солнце любителям, у которых нет соответствующего оборудования, так как можно повредить не только камеру, но и глаза.

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