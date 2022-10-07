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Для самолетов небо над Полесьем остается закрытым

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  • 7.10.2022, 10:36
  • 1,962
Для самолетов небо над Полесьем остается закрытым

Северная граница бесполётной зоны проходит вдоль трассы М10.

В Беларуси до 1 января 2023 года продлили действие зоны ограничения полётов всех типов гражданских воздушных судов, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси, пишет «Медиа-Полесье».

Ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ.

Территория зоны ограничения не изменилась. Её северная граница располагается вдоль трассы М10.

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