Новые ПДД: Что известно про требования к авто и новые знаки 1 7.10.2022, 10:49

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Уже в этом месяце вступит в силу новая редакция Правил дорожного движения.

27 октября вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). И в ней не так мало изменений. О намерении внедрить некоторые из них говорили уже не один год. Новые пункты должны разрешить давние споры: разрешена или запрещена тонировка, можно ли устанавливать регистратор на лобовое стекло.

В преддверии грядущих перемен в правилах «Онлайнер» опубликовал серию напоминалок. Эта — простыми словами про требования к транспортным средствам, новые знаки и разметку.

Требования к авто

Наконец уберут спорный запрет на тонировку. Сейчас требование о степени светопропускания в 70% распространяется как на ветровое, так и на другие стекла (кроме тех, что с маркировкой 43R, V и другими). С октября оно будет касаться только лобового и передних боковых.

Пленки на стеклах все равно не разрешили, зато можно будет легально повесить видеорегистратор. Пока что он считается «предметом на стекле, не предусмотренным конструкцией».

Нужно будет обязательно включать свет фар в конце и начале школьного учебного года (с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября).

Понадобится иметь в машине огнетушитель объемом не менее одного литра, в автобусе и грузовике — двухлитровый.

Наклейка «Шипы», символ «BY» станут необязательными, их предлагают клеить по желанию.

Шины будут считаться непригодными, если резина с шипами установлена не на все оси или если она установлена в летний период (июнь, июль, август).

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