Профессор назвала продукты, которые важно есть осенью 7.10.2022, 11:14

Один из самых полезных корнеплодов осени - свекла.

Осень — наилучшее время для того, чтобы есть фрукты и овощи. У многих продуктов сейчас сезон, цены на них пока еще низкие, ближе к зиме они поднимутся, и фрукты-овощи будут не так доступны, пишет «АиФ».

«Осенью как никогда нужно питаться правильно, — уверена Ольга Шарапова, профессор, доктор медицинских наук. — Ведь именно в это время года иммунитет ослабевает. И мы, врачи, рекомендуем есть больше фруктов и овощей. В них большое количество витаминов. Сейчас, к примеру, очень важно есть апельсины, мандарины, лимоны — там много витамина С».

Так что если мы хотим защитить организм, подготовиться к сезону простуд, который уже начался — сейчас самое время пересмотреть свой рацион и включить в него полезные сезонные продукты. Рассказываем о самых главных.

Тыква

Тыква — исключительно богата бета-каротином, из которого в организме синтезируется витамин А. В одной порции тыквы содержится две дневные нормы бета-каротина.

«Витамин А отвечает за деление и дифференциацию клеток, поэтому он особенно необходим беременным женщинам, точнее эмбриону, для правильного роста и развития, — говорит о пользе витамина Светлана Павличенко, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, исполнительный директор АНО Национального исследовательского центра “Здоровое питание”. — Витамин оказывает общеукрепляющее воздействие, помогает сопротивляться инфекциям, поддерживать тонус. Благодаря регенерирующим свойствам витамин А помогает быстрее заживлять ожоги и раны».

Витамин А особенно нужен пожилым людям, он защищает от дегенеративных изменений сетчатки, помогает работе нервной системы. Витамин А относится к жирорастворимым, поэтому в блюдах его лучше сочетать с источниками жиров: растительным маслом или небольшим количеством сливок. Так что очень популярная каша с тыквой на молоке — отличная идея.

«Кроме бета-каротина тыква содержит растительные фитостеролы, — добавляет Светлана Павличенко, — они необходимы для профилактики заболеваний органов кровообращения, а также фолиевую кислоту, она очень нужна беременным женщинам, витамины Е и РР. Тыква отлично хранится, сохраняя свои полезные свойства, и служит основой для многих вкусных и полезных блюд. Ее запекают, кладут в суп, используют как гарнир».

Свекла

Один из самых полезных корнеплодов осени — свекла. В ней содержатся бор, марганец, железо, эти элементы нужны для кроветворения, они регулируют обмен веществ. «Бетаин, содержащийся в корнеплоде, принимает участие в образовании холина, который улучшает работу печени, — советует корнеплод к употреблению Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук. — Также свекла очень полезна при запорах и проблемах с флорой кишечника».

В овоще содержится огромное количество микроэлементов: калий, бор, хром, рубидий, фосфор, магний, кальций, цинк, йод, сера, хлор, марганец, натрий, медь, фтор, никель и железо. Кроме того, продукт богат витаминами группы В, а также С и РР.

«Как врач акушер-гинеколог могу добавить, — поддерживает коллегу Ольга Шарапова, — что этот корнеплод полезен для беременных женщин. Свекла снизит риски развития аномалий нервной трубки плода и осложнений беременности. Употреблять ее лучше в сыром виде — так в организм попадет больше микроэлементов и витаминов».

Брусника

Брусника — богата витаминами А, В, С и РР, содержит антиоксиданты и пищевые волокна. Брусника — одна из самых низкокалорийных ягод (всего 46 ккал на 100 грамм).

Плоды и листья брусники с древних времен используют в народной медицине. «Из-за высокого содержания дубильных веществ ягоды брусники обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, — перечисляет достоинства ягод Светлана Павличенко. — Брусника используется как мочегонное и средство для уменьшения отеков. Она понижает артериальное давление, поэтому людям, у которых давление и так пониженное, следует относиться к ней с осторожностью».

Лучше всего употреблять ягоды в свежем виде или при минимальной термической обработке, например в виде настоев или морсов. Также на зиму ягоды можно заморозить. «Свежая брусника хорошо переносит заморозку, сохраняя свои полезные свойства, — подтверждает Светлана Павличенко. — Ее добавляют в кашу и смузи, варят кисели и морсы. Сушить бруснику лучше при невысокой температуре (не выше 50 градусов), защищая от прямого солнечного света».

Инжир

Свежий инжир появляется в сентябре и радует нас весь октябрь. Он очень вкусный, сладкий, а еще полезный. «Инжир богат клетчаткой, поэтому он позволяет долго сохранять чувство сытости, что полезно людям, следящим за весом. Инжир богат железом, его рекомендуют людям с анемией, — советует Светлана Павличенко. — Благодаря высокому содержанию калия он полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Калий в организме отвечает за сокращения мышц и проводимость нервных сигналов. Недостаток этого минерала чреват аритмией и провоцирует повышение артериального давления».

Инжир также содержит витамины группы В, С и РР. По словам кардиолога, это мощный источник антиоксидантов, которые придают инжиру противовоспалительные свойства. Фермент фицин в составе инжира способствует рассасыванию тромбов, поэтому людям, которые принимают лекарства от тромбов, нужно посоветоваться с врачом, можно ли им есть инжир.

Инжир можно потреблять в свежем и сушеном виде, как отдельный перекус и в составе салатов. Он отлично сочетается с козьим сыром и с другими мягкими сырами.

Имбирь

Корень имбиря доступен круглый год. Но осенью на него стоит обратить особое внимание. Ведь имбирь считается одним из продуктов, который укрепляет иммунитет. «Имбирь замечательно борется с простудой, — уверена Ольга Шарапова. — В нем витамины С и А, витамины группы В. Отмечу, что имбирь обладает противовоспалительными, противорвотными и иммуностимулирующими свойствами. Он лучше всего ускорит обмен веществ, улучшит кровоснабжение. Но помните — имбирь опасен при болезнях сердца, инсультах и инфарктах. Не советую его употреблять в пищу людям с гастритом, язвами желудка, кишечника, гепатитом и циррозом печени».

Согревающие чаи

Осенью хорошо пить не только кофе и какао, чтобы взбодриться. Врачи рекомендуют обратить внимание на согревающие чаи из трав и ягод. В них можно также добавлять имбирь и другие пряности. «Ромашка укрепляет иммунитет и поможет и при простуде, — советует Ольга Шарапова. — Также можно пить чай из облепихи. Он хорошо согреет, укрепляет иммунитет и нервную систему».

Внимание! Имеются противопоказания. Перед употреблением нужно проконсультироваться со специалистом.

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