В России испугались праздновать день рождения Путина

В России испугались праздновать день рождения Путина3
- 7.10.2022, 11:37
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Опубликована информация от источника из Кремля.
Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. В России решили не праздновать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте, сообщает «Медуза».
Источник, близкий к администрации президента РФ, а также три собеседника в руководстве трех регионов рассказали, что от Кремля не поступало указаний, как нужно отмечать 70-летие диктатора. Соответственно, масштабных мероприятий не запланировано.
«После открытия колеса обозрения быстро стало понятно, что сейчас никаких праздников лучше не проводить, не время. Губернаторы даже думают о том, чтобы урезать расходы на новогодние праздники — лишних денег сейчас ни у кого нет. Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть», — объяснил собеседник, близкий к Кремлю.
По оценке источника в руководстве одного из субъектов РФ, это решение — «здравая идея».
«Зачем подчеркивать, что президент у нас давно пенсионер?», — сказал собеседник издания.
10 сентября Путин торжественно открывал колесо обозрения в Москве. В это время российская оккупационная армия панически отступала из Харьковской области.