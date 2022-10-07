В России испугались праздновать день рождения Путина 3 7.10.2022, 11:37

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Опубликована информация от источника из Кремля.

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. В России решили не праздновать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте, сообщает «Медуза».

Источник, близкий к администрации президента РФ, а также три собеседника в руководстве трех регионов рассказали, что от Кремля не поступало указаний, как нужно отмечать 70-летие диктатора. Соответственно, масштабных мероприятий не запланировано.

«После открытия колеса обозрения быстро стало понятно, что сейчас никаких праздников лучше не проводить, не время. Губернаторы даже думают о том, чтобы урезать расходы на новогодние праздники — лишних денег сейчас ни у кого нет. Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть», — объяснил собеседник, близкий к Кремлю.

По оценке источника в руководстве одного из субъектов РФ, это решение — «здравая идея».

«Зачем подчеркивать, что президент у нас давно пенсионер?», — сказал собеседник издания.

10 сентября Путин торжественно открывал колесо обозрения в Москве. В это время российская оккупационная армия панически отступала из Харьковской области.

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