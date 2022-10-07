«Был дефицит, зато футболистов хороших хватало» 2 7.10.2022, 11:53

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Чемпион СССР 1982 года рассказал о феномене минского «Динамо».

Чемпион СССР-1982 в составе минского «Динамо» Игорь Гуринович рассказал о феномене той команды.

– Та команда – мечта для болельщика и для любого тренера. Каждый, кто выходил на поле в футболке «Динамо», был личностью. С кем мне было удобно играть впереди, так это с Жорой Кондратьевым. А в середине поля кого-то выделить сложно. На том месте, где играл Прокоп, мог оказаться любой и выдать такую же шикарную передачу, удобную, голевую. Это и Пудышев, и Алейников, и Зыгмантович, и Гоцманов. Там был тотальный футбол по всему полю!

Уровень взаимодействия – высочайший. Условия для подготовки в детских школах были хуже, а работали тренеры лучше. Вот и появлялись такие самородки, как Прокопенко. Приезжали с деревень, поселков, ярко себя проявляли выходцы с дворовых площадок. Многого не хватало, продукты некоторые были в дефиците, автомобилей шикарных днем с огнем не сыщешь, зато футболистов хороших хватало.

А стоило зажить чуть лучше, как игроки исчезали. Парадокс, да и только. Команда была фантастическая. На футбол ходило 45 тысяч. В магазин как ни зайдешь – все узнают, за руку здороваются. На ту же Комаровку придешь, половину сетки с продуктами продавцы дарили. На такси бесплатно ездили – ребята за рулем отказывались брать деньги с футболистов. Что уж говорить про тех же Прокопенко, Пудышева, Курненина...

Но и их Малофеев держал в узде. Он никогда вожжи не опускал. Это сейчас вы можете где угодно почитать: гуляли, гудели, баловались игроки. Да неправда это. Чушь все. После бокала шампанского или повышенного давления боялись на утро Эдуарду Васильевичу на глаза попадаться на тренировке.

И в 1982-м тренер и его команда выстрелила. Сошлось все. Главное, как считаю, был крепкий костяк: Прокопенко, Пудышев, Курненин, Боровский. К ним присоединилась отличная молодежь. Средняя прослойка начала демонтировать приличный уровень. Стабильность появилась. Мы ведь и в 1979-м удачные матчи проводили, и в дальнейшем тоже. И конечно, роль ЭВМ сложно переоценить, – сказал Гуринович.

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