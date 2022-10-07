ВСУ разгромили в Давыдовом Броде штаб оккупантов: уникальные кадры 2 7.10.2022, 12:56

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От центра принятия решений группировки войск РФ остались одни руины.

Сегодня, 7 октября, Telegram-канал «Оперативний ВСУ» выложил кадры из Давыдова Брода.

На них можно увидеть ювелирную работу украинской артиллерии, которая била четко по вражескому штабу, уничтожив не только технику оккупантов, но и склад с боеприпасами.

Об отступлении российской армии из Давыдова Брода и других населенных пунктов, расположенных рядом, написал российский террорист Игорь Гиркин.

С его слов, ВСУ удалось установить контроль над трассой на левом берегу Ингульца.

В тот же день, 4 октября, в Сети появились кадры от 35-й бригады морпехов ВСУ, которые установили в Давыдовом Броде флаг Украины. Всего за первые два дня контрнаступления на Южнобугском направлении украинские защитники на разных участках фронта смогли продвинуться вглубь региона на 10-20 км. Враг начал отступать и из Дудчан, которые находятся возле реки Днепр.

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