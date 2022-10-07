В Лидском районе две легковушки столкнулись лоб в лоб 3 7.10.2022, 12:51

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Один из водителей на закруглении дороги выехал на встречную полосу движения.

Смертельное ДТП произошло утром 7 октября в Лидском районе, на 69-м километре дороги М-11 Слоним — Лида — граница Литвы, возле деревни Белица. Погибли двое, один человек пострадал, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 38-летний водитель Peugeot на закруглении дороги выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с Audi, за рулем которой был 50-летний мужчина.

Оба водителя скончались на месте аварии, пассажир Audi госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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