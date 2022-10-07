«Некоторые магазины сегодня не могут принять товар»2
- 7.10.2022, 13:33
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Накладные, пришедшие с новыми ценами, запрещают принимать.
Прямо сейчас на рынках Гомеля ведется уведомление предпринимателей об уголовной ответственности за повышение цен.
Заметны и первые последствия. Читатель «Флагштока» сообщает:
«Некоторые магазины сегодня не могут принять товар. Накладные, пришедшие с новыми ценами, запрещают принимать. Особые проблемы в торговых организациях с приемом скоропортящихся товаров. Что делать, никто не знает».
Вчера указом Лукашенко в Беларуси были «заморожены» цены по состоянию на 6 октября.