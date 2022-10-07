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«Некоторые магазины сегодня не могут принять товар»

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  • 7.10.2022, 13:33
  • 2,834
«Некоторые магазины сегодня не могут принять товар»

Накладные, пришедшие с новыми ценами, запрещают принимать.

Прямо сейчас на рынках Гомеля ведется уведомление предпринимателей об уголовной ответственности за повышение цен.

Заметны и первые последствия. Читатель «Флагштока» сообщает:

«Некоторые магазины сегодня не могут принять товар. Накладные, пришедшие с новыми ценами, запрещают принимать. Особые проблемы в торговых организациях с приемом скоропортящихся товаров. Что делать, никто не знает».

Вчера указом Лукашенко в Беларуси были «заморожены» цены по состоянию на 6 октября.

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