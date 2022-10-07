«Бронежилеты протыкаются обычным ножом, обувь разваливается прямо на полигоне» 1 7.10.2022, 13:39

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Мобилизация в армию РФ стала шоком для жителей Крыма.

Проводимая российскими властями в аннексированном Крыму «частичная мобилизация» вызвала массовую критику и недовольство в обществе. Как показала практика, российские военкоматы в Крыму оказались не готовы к выполнению поставленной перед ними задачи. Подробнее об этом – в материале «Крым.Реалии».

Несмотря на заявления российского руководства Крыма о якобы «исполнении плана по призыву», мобилизация крымчан в российскую армию продолжается до сих пор.

Множественные ошибки при проведении «частичной мобилизации» признал и спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов.

«Обязательно на всех уровнях нужно сделать выводы из этой мобилизационной кампании. Ее ошибки всем хорошо известны», – отметил Константинов.

О неготовности российских военкоматов к проведению «частичной мобилизации» в Крыму рассказал председатель Общественного совета при российской горадминистрации Симферополя Александр Юрьев.

«Давайте будем откровенно говорить, что военкоматы не владеют информацией о мужчинах, подлежащих мобилизации. Поэтому частичная мобилизация прошла не совсем гладко, как должна была быть. Когда мужское население было в военкоматах последний раз? В Крыму в 2014 году, когда было необходимо встать на учет. Большинство после этого не вызывалось», – отметил пророссийский общественник.

По словам крымского активиста Павла Степанченко, крымские военкоматы подошли формально и без должной подготовки к проведению «частичной мобилизации».

«21-го сентября была объявлена мобилизация, а 25-го числа господин Аксенов заявил о ее завершении. За такой сжатый срок сорвать людей с рабочих мест, проверить списки уехавших, проживающих не по прописке, проверить состояние здоровья новобранцев или получить ответы на запросы просто невозможно. Включили палочную систему – от каждого региона определенное количество мобилизованных. О неудовлетворительной работе военкоматов свидетельствуют не только просчеты с кадрами, но и отсутствие списков призывников на пограничных пунктах, в связи с чем десятки тысяч призывников, подлежащих мобилизации, успели выехать за пределы своей страны. Вся суть мобилизации заключалась – набрать нужное количество и отрапортовать наверх. Забирали кого угодно, в разном состоянии, о чем и стали крымчане писать в соцсетях», – рассказал «Крым.Реалии» активист.

Павел Степанченко

Павел Степанченко отмечает, что большинство мобилизованных крымчан проходили службу в ВСУ, поэтому не хотят идти воевать против своих бывших сослуживцев и нарушать присягу, данную украинскому народу.

«С другой стороны, если посмотреть на происходящее, когда зэков вербуют на войну, забирая с тюрем, как ноу-хау при молчаливом согласии генпрокуратуры и других надзорных органов, удивляться пьяному новобранцу или многодетному отцу уже не приходится. Особенность мобилизации в Крыму заключается в том, что крымчане служили в Вооруженных силах Украины – это дает им дополнительный мотив для отказа идти воевать, убивать или быть убитым тем, с кем служили вместе. Статистика говорит о десятках тысяч погибших, быть пушечным мясом в интересах «великого кормчего» желания у большинства крымчан нет», – отметил активист.

Не готовыми к приему мобилизованных оказались и российские военные структуры в Крыму.

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