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Возле освобожденного Лимана нашли штаб армии РФ с важной документацией

  • 7.10.2022, 13:47
Возле освобожденного Лимана нашли штаб армии РФ с важной документацией

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов.

В Донецкой области обнаружили штаб оккупантов с важной документацией в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.

Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении преступлений.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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