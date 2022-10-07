Возле освобожденного Лимана нашли штаб армии РФ с важной документацией 7.10.2022, 13:47

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов.

В Донецкой области обнаружили штаб оккупантов с важной документацией в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.

Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении преступлений.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».