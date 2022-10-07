Возле освобожденного Лимана нашли штаб армии РФ с важной документацией
- 7.10.2022, 13:47
Штаб россияне обустроили в одном из частных домов.
В Донецкой области обнаружили штаб оккупантов с важной документацией в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.
Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.
Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении преступлений.
2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.