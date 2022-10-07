Оборона РФ в Херсонской области обваливается быстрее, чем ожидалось

Оборона РФ в Херсонской области обваливается быстрее, чем ожидалось7
- 7.10.2022, 14:36
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ВСУ просто заставляют оккупантов бежать.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Радио НВ» рассказал, что оборона россиян на юге обрушивается скорее, чем предполагали военные эксперты.
«С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства — и пушки или тратить горючее — на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям. <...> По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона обваливается быстрее, чем худшие прогнозы военных», — отметил Кузан.
Эксперт напомнил, что еще два месяца назад все обсуждали железобетонные укрепления, которые строила Россия на том направлении, но они не помогли оккупантам закрепиться в Херсонской области:
«Сейчас благодаря нашей маневренной тактике — продвижение малыми группами, окружения и обхода с разных сторон, с флангов — мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт».