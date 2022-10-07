Оборона РФ в Херсонской области обваливается быстрее, чем ожидалось 7 7.10.2022, 14:36

8,058

ВСУ просто заставляют оккупантов бежать.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Радио НВ» рассказал, что оборона россиян на юге обрушивается скорее, чем предполагали военные эксперты.

«С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства — и пушки или тратить горючее — на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям. <...> По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона обваливается быстрее, чем худшие прогнозы военных», — отметил Кузан.

Эксперт напомнил, что еще два месяца назад все обсуждали железобетонные укрепления, которые строила Россия на том направлении, но они не помогли оккупантам закрепиться в Херсонской области:

«Сейчас благодаря нашей маневренной тактике — продвижение малыми группами, окружения и обхода с разных сторон, с флангов — мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».