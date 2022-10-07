Подоляк назвал слова Меркель о невозможности прочного мира без России «чистым лицемерием» 18 7.10.2022, 14:48

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Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины отреагировал на заявление экс-канцлера ФРГ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 октября в Twitter отреагировал на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о якобы невозможности достижения прочного мира в Европе без вовлечения России, сообщает «Гордон».

«Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП (оружием массового поражения), если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все ясно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: «Без России не будет крепкого мира». Как это остановить?» – написал Подоляк.

Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: «Без Росії не буде міцного миру». Як це зупинити? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Ранее Меркель, выступая на 77-летии издания в Мюнхене, еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», – сказала экс-канцлер.

28 сентября Меркель уже озвучивала позицию о том, что Германии в будущем нужно будет наладить отношения с Москвой. На открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля она заявила, что это «не признак слабости, а признак политической мудрости, помогающей сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, разработать новый план».

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