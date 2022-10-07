Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили группу пехотинцев РФ 4 7.10.2022, 14:53

4,662

Убежал только один захватчик.

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ с помощью дрона успешно атаковали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно 10 оккупантов, часть из которых несут на носилках своего раненого. После точного сброса боеприпасов только один из них начал убегать, а другие остались лежать на земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».