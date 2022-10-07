МИД Литвы: Какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины? 4 7.10.2022, 15:14

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Габриэлюс Ландсбергис

фото: epa

Украина является единственным государством, победившим в войне против РФ.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что без участия победившей РФ Украины существование НАТО лишено смысла.

Об этом он сказал в эфире литовского радио, сообщает Delfi.

По словам Ландсбергиса, президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, когда подал заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке, напомнив о стремлении страны. Он отметил, что Литва поддерживает это решение.

Дипломат заявил, что «возникло бы много вопросов», если бы Украина, победившая в войне против России, в будущем не стала частью НАТО.

«Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый большой стратегический вызов в XXI веке – это агрессивная Россия, и Украина является единственным государством, победившим в войне против РФ, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше НАТО, она становится защитником НАТО. Который в каком-то смысле защитил НАТО от стратегического противника», - сказал Ландсбергис.

Он назвал Украину «еще одним сильным трансатлантическим государством, поддерживающим присутствие США в Европе».

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