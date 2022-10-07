Какой будет погода в выходные? 7.10.2022, 16:15

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фото: charter97.org

Прогноз по Беларуси на 8-10 октября.

8 октября погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер ожидается южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+9°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет падать.

9 октября погоду в стране будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с запада на восток страны. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики пройдут дожди, днем местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в юго-восточных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ожидается южный с переходом на западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+10°С, максимальная днем +9..+16°С.

10 октября республика окажется под влиянием антициклона, который переместится с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Ветер будет неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+6°С, местами ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +10°С до +17°С.

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