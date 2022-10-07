«Это как было при СССР с плановой экономикой, но уже не те времена» 2 7.10.2022, 16:30

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Лукашисты делают все, чтобы белорусы сворачивали бизнес.

С 6 октября чиновники запретили ИП и юрлицам повышать в Беларуси цены на товары и услуги. Это касается как производителей и импортеров, так и торговли, пишет zerkalo.io.

Григорий работает коммерческим директором в фирме, которая занимается установкой систем охраны и видеонаблюдения. Компания работает с импортными комплектующими, которые раньше завозила из Европы, а после введения санкций ЕС — из Китая. Новость о «заморозке» цен руководителя сильно возмутила, первая его реакция на нее была: «Это уже ни в какие ворота не лезет!».

— Ничего хорошего из этого решения не выйдет. Это как было при СССР, с ее плановой экономикой. Но сейчас уже не те времена, все привыкли работать по другой модели ценообразования. А у нас делают какой-то гибрид, сдерживают цены. Так тогда надо и курс доллара заморозить — мы же к нему привязаны, покупая товар в других странах, — считает предприниматель.

Мужчина говорит, что сейчас, пока курс доллара по отношению у белорусскому рублю стоит на месте — критической ситуации нет, ведь на конечную стоимость товара и услуги ничего не влияет. Он предполагает, что даже если доллар «прыгнет» до 10−11%, то ничего страшного тоже не произойдет.

— Коммерсант при назначении цены всегда закладывает риски в виде наценки, она может составлять от 30 до 80%. Эта наценка позволяет бизнесу удержаться на плаву. Но если скачок будет больше, то смысла работать предпринимателям нет — это путь к банкротству и ликвидации предприятия.

Григорий приводит пример на стоимости одной видеокамеры, поставляемо из Китая. Средняя закупочная цена такого продукта — 30 долларов, а когда она прибывает в Беларусь, то ее цена увеличивается примерно в пять раз и составляет 150 долларов без установки и 250 долларов с установкой. В эту разницу входят транспортные расходы, логистики и, конечно, — риски и прибыль белорусской компании, вот эту часть и придется сокращать.

Если предположить плохой сценарий: цены «заморожены», а курс доллара растет, то, по мнению собеседника, есть два варианта развития событий: легальный и «экономный».

— В первом случае при выполнении распоряжения властей бизнес будет уменьшать свою прибыльность и доходность, все больше и больше снижать объемы продаж, уменьшать количество работников, понижать траты на аренду и прочее. В результате это приведет к тому, что финансовые обороты упадут так, что фирмы не станет. При втором варианте (он мне кажется более реальным) компании тоже будут экономить, в том числе и на налогах, отчислениях, а это скажется на поступлениях в бюджет. Также видоизменится характер предоставляемых услуг.

В то же время Григорий убежден, что исполнение на фирмах распоряжения по «замораживанию» цен власти не смогут контролировать полностью, потому что не всегда «это товар на полках магазинов».

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