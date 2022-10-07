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С сайтов райпо исчезли цены на овощи и фрукты, закупаемые у населения

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  • 7.10.2022, 16:43
  • 1,732
С сайтов райпо исчезли цены на овощи и фрукты, закупаемые у населения

Жителям предлагают сдать продукцию по договорным ценам.

Вчера Лукашенко провёл «совещание с экономическим сектором». По итогу, с 6 октября цены в Беларуси повышать запретили. «За исключением индивидуальных решений министра или председателя облисполкома. За нарушение — задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали».

Утром 7 октября ни на одном из сайтов райпо — Лунинецкого, Пинского и Столинского — не оказалось расценок на закупку овощей у населения. Указано, что «цена договорная и может меняться с учётом конъюнктуры рынка», пишет «Медиа-Полесье».

До этого закупочные цены, например в Столинском райпо, обновлялись дважды — утром и днём. Сейчас на этом месте пусто.

Как вы думаете, чему поспособствует такое решение «правительства»?

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