Украина признала ряд Курильских островов окупированной РФ территорией Японии 10 7.10.2022, 16:48

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В Раде призвали оформить правовой статус островов.

7 октября Верховная Рада Украины поддержала постановление №2662-IX об обращении к международному сообществу по поводу принадлежности северных территорий Японии, которые Россия считает своими.

Проект документа был внесен 6 октября, его авторами указаны ряд народных депутатов, в том числе спикер парламента Руслан Стефанчук.

В сессионном зале «за» проект постановления проголосовали 287 нардепов, пишет Zахіd.net.

В тексте обращения сказано, что Рада «заявляет о поддержке позиции Японии относительно ее северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации; призывает международное сообщество продолжать делать все возможное для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии».

Также украинский парламент обратился к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), парламентам других стран «о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулирование статуса северных территорий Японии».

В документах уточняется, что речь идет о Курильских островах Хабомаи и Шикотан.

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