Председатель Нобелевского комитета призвала белорусские «власти» освободить Алеся Беляцкого

Председатель Нобелевского комитета призвала белорусские «власти» освободить Алеся Беляцкого1
- 7.10.2022, 16:53
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Алесь Беляцкий стал четвертым человеком, получившим Нобелевскую премию мира, находясь в тюрьме или под стражей.
Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен призвала власти Беларуси освободить Алеся Беляцкого из тюрьмы, чтобы он мог приехать в Осло и лично получить награду, передает «Еврорадио».
Сегодня стало известно, что белорусский правозащитник и политзаключенный стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он находится за решеткой с июля 2021 года. Недавно ему исполнилось 60 лет.
Алесь Беляцкий — четвертый человек, получивший Нобелевскую премию мира, находясь в тюрьме или под стражей. Нобелевский комитет выразил надежду, что премия поднимет боевой дух политзаключенного.