Акела промахнулся! 2 Антон Геращенко

7.10.2022, 17:37

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Антон Геращенко

Фото: nv.ua

Десять причин, почему Путин должен уйти.

Сегодня у кровавого маньяка юбилей - 70 лет.

Именно к своему юбилею он готовил вторжение в Украину, чтоб показать самому себе и всем другим тиранам как он невероятно силен и что его должен боятся весь мир.

Но сталось не так как гадалось. ВСУ, Народ и Президент Украины превратили планы маньяка в ничто, уничтожили миф о силе русской армии и русского оружия, а сама Россия впервые за 20 лет оказалась на грани бунтов и полураспада.

российские политические, региональны и бизнес элиты уже поняли, что Путин должен уйти. Осталось лишь создать внутри России революционную ситуацию и кровавого тирана сбросят с трона, разорвут на клочки или выдадут для международного суда.

Я верю, так будет!

А пока я дам 10 аргументов почему Путин не может больше оставаться на посту президента РФ.

Почему Путин должен уйти: 10 причин

Дальнейшее сохранение всей полноты власти в руках 70-летнего диктатора – угроза для мира. Но, в первую очередь – для самой России

1. Мир изменился, Путин – нет.

Он пришел во власть в совершенно другую эпоху, когда мобильный телефон был роскошью. Сейчас, когда весь мир живет онлайн, Путин все еще «читает интернет» по бумажным распечаткам.

Оставаясь в плену отсталых, консервативных убеждений, Путин не поспевает за рванувшим вперед на космических скоростях миром. Он даже не знает, чем живет возглавляемый им народ.

Такой человек не может руководить современной страной, если она хочет строить достойное будущее, а не только культивировать героическое прошлое.

2. При Путине Россия стала авторитарной геронтократией.

Глава государства опирается на таких же, как он сам, ретроградов. Все его ближайшее окружение – люди одного с ним поколения. Они так же «застряли» в 90-х, если не в позднем «совке».

Своеобразный ренессанс «политбюро ЦК КПСС» в эпоху цифровизации. Стареющая, не меняющаяся десятилетиями, руководящая элита допускает ошибки и просчеты. Так было в СССР, так есть в России, которую Путин и его соучастники строят по лекалам эпохи застоя.

3. Президент обманул ожидания населения.

Он украл стабильность, но не дал ничего взамен. Веками самодержавие в России (неважно, кто на троне – царь, генсек или президент) строилось на негласном договоре: власть обеспечивает рост социальных стандартов и защищает, а население «не лезет» в дела власти.

Эта «база» была актуальной до 24 февраля. Теперь Путин и его шайка требуют от людей рабской покорности. При этом социальные стандарты резко снижены, а мужчин «забривают» в солдаты.

4. Акела промахнулся! Стае нужен новый вожак!

Даже самым лояльным чиновникам и отъявленным пропагандистам очевидно, что «спецоперация» в Украине провалилась. Цели не достигнуты. Вместо молниеносной победы, Россия увязла в войне.

То, что в больном воображении Путина рисовалось, как маленькая победоносная война, закончится не «приращениям территорий», а позорным поражением, многомиллиардными репарациями и распадом самой России.

5.Путин уничтожил основу российского благополучия.

30 лет Россия вставала с колен. К концу 2021 года РФ была растущей экономикой, социальный уровень населения креп и были все шансы стать одним из мировых лидеров. Но Путин решил разменять национальное достояние на войну.

В результате –уровень жизни падает, НАТО вплотную приблизилось к границам, поколения украинцев не простят «спецоперацию», прежде лояльные страны дистанцируются от токсичной России. Уровень жизни россиян стремительно летит в пропасть, десятки тысяч гибнут, сотни тысяч – возвращаются покалеченными физически и морально, миллионы теряют уверенность в завтрашнем дне.

6. Путин нездоров.

Сколько бы не уверяли, что президент силен и полон энергии, это не так. Все видели дергающуюся руку, неестественные позы, одутловатое лицо, пропавшую осанку. Чуть ли не ежедневно в сети появляется информация о проблемах Путина с физическим или ментальным состоянием.

Состояние здоровья (в т.ч. психического) диктатора с ядерной кнопкой – предмет пристального внимания всех западных разведок и мировых лидеров.

7. Обезумевший диктатор готов начать ядерную войну.

Самоуверенный российский диктатор уже неоднократно намекал на готовность применить ядерное оружие. Если риск ядерной катастрофы станет неизбежен, Путин вместе с родными, близкими и обслугой успеют укрыться в бункере, где будут жить еще долго и счастливо.

А вот миллионы россиян умрут в муках.

8. Россия превращается в аналог Северной Кореи.

Население России стало заложником Путина. Границы стремительно закрываются. Граждан страны-изгоя не хотят видеть ни в Европе, ни в Америке. А скоро Кремль опустит железный занавес и над последними лазейками, куда россияне бегут, спасаясь от могилизации.

Но жизнь в закрытой стране – это еще и падение качества жизни: не будет импортных лекарств и продуктов, не будет современной техники и услуг. Взамен - вседозволенность власти, тотальная цензура, доносы и война на годы или даже – десятилетия.

9. России придется «жить без Путина».

Чем дольше будет длиться переход к новой реальности, тем он будет болезненней.

Единственное, что Путин может предложить России – это тотальная изоляция! Он исчерпал себя в качестве лидера страны.

Чем дольше будет продолжаться власть Путина, тем тяжелее России будет вновь наладить отношения с миром, тем сложнее – вернуть экономический рост, тем труднее – остановить отток из страны умных людей.

10. Путин не представляет будущего России.

Выступая по поводу аннексии украинских территорий, говорил о чем угодно, только не о том, как дальше будет развиваться Россия.

Почему? Он просто не знает. Он может вернуть полное трагедий прошлое, но не знает, как построить светлое будущее.

А в кошмарном настоящем люди считают копейки, хоронят убитых и за свои деньги собирают могилизованных на верную смерть за царя при котором и жить уже не хочется.

Антон Геращенко, «Обозреватель»

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