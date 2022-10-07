А курица все равно победит 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

7.10.2022, 18:07

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Придется стабильности искать новое дно.

Думал вчера: зачем белорусские власти вчера запрет на повышение цен? Никто уже, конечно, не ждет, что белорусские власти будут учитывать в своей повседневной деятельности объективные законы экономики. Мы знаем, что в стране давно не до законов. Но могли же хотя бы учесть свой собственный опыт.

Вот думал, что может это они так хотят вернуть себе народной любви? Потому что, когда вокруг один враги, очень хочется большой и чистой любви. И хочется уже так сильно, что никакой экономики для нее не жалко. Ну такие уж у белорусских властей представления о народе.

Еще думал, что это может такой хитрый способ подорвать материальную базу нелояльных слоев населения. Всех этих торгашей со вшивыми блохами. Потому что они, конечно, должны пострадать первыми. И не важно, что вместе с ними пострадают все остальные. Чтобы прищучить нелояльные слои населения ничего не жалко.

Или еще вариант: замораживание цен как шаг на пути к мобилизационной экономике. Ну все логично. В условиях враждебного внешнего окружения ты сначала замораживаешь цен, а потом вводишь продуктовые карточки. И куча народа сразу при деле. Одни проверяют цены, другие выдают карточки. У каждого при этом двойной паек.

В общем, видишь, белорусские власти могли бы придумать множество рациональных объяснений своему решению. Было бы желание и фантазия.

Но потом я посмотрел полный искренних эмоций и переживаний сюжет про курицу, рубленную, по пять рублей. Вчера была целая по два рубля. А сегодня уже рубленная, но по пять. А вчера была по два. А сегодня уже по пять. Но рубленная. А целая была по два. Но вчера. А сегодня по пять. Потому что рубленная. А целая была по два. Вчера была, сегодня нету. Если б сегодняшняя рубленная была по два рубля!

Короче, я понял, что это рубленная курица во всем виновата. Потому что рубленная курица по пять рублей — иллюстрация тех объективных законов экономики, которые не получается отменить ни постановлениями, ни указами, ни декретами.

А ведь хочется. Очень хочется. Особенно в условиях нервирующей внешнеполитической турбулентности. Вот ты им частичное регулирование цен на социально значимые товары, а они в ответ рубят курицу на две части. Или даешь поручение про «обеспечить поступательный рост экономики», а экономика, стерва неблагодарная, берет и падает на 10 процентов в третьем квартале. Ну бесит же, скажи? Надо же хоть что-нибудь уже урегулировать.

Вчера премьер Головченко поделился одним интересным наблюдением. Он сказал, что в Беларуси и так уже самое жесткое регулирование цен среди стран СНГ. Он, правда, умолчал про другой занимательный факт. Про то, что по уровню инфляции Беларусь в СНГ тоже рекордсмен. То есть, получается, что чем больше страна регулирует цены, тем быстрее у нее эти цены растут. И какой из этого напрашивается логичный вывод? Правильно, надо регулировать еще больше.

Вот экономика может уже и смогла бы нащупать дно новой стабильности если ее лишний раз не трогать руками. Но не трогать не получается. Не так белорусские власти воспитаны, чтобы хоть кого-нибудь оставить в покое. Так что придется стабильности искать новое дно. А курица все равно победит. Даже рубленная и по пять.

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