Эксперт: В Кремле ищут нового главу 7 7.10.2022, 18:33

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Элита хочет продать западу «реформатора».

Как в Кремле ищут кандидата на замену диктатору Владимиру Путину, рассказал в эфире Радио НВ Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах.

«Вокруг Путина что-то происходит, ведутся закулисные контакты с Западом — в этом нет никаких сомнений. Публика вокруг Путина давно поняла: Россия проиграет. И если есть хоть какой-то шанс на спасение — это, прежде всего, смена лидера, [вместо предыдущего] на которого повесят всех собак <…>. [Они хотят] пытаются выбить для себя какое-нибудь помилование, чтобы их не посадили рядом с ним на скамью Международного уголовного суда или специального трибунала», — прокомментировал закулисные процессы в Кремле Огрызко.

По его словам, эти попытки обречены на поражение, потому что российское общество наполнено преступными взглядами, коренным образом противоположными западным ценностям:

«Это все одна шайка, сборище бандитов, захвативших власть в России. Там нет альтернативы. Это перетасовка одной колоды и попытка вытащить из нее кого-то, кого можно продать Западу как реформатора. Это то, чем сейчас занимается вся эта шайка. Они верят, что им удастся убедить Запад, что мистер Х будет прекрасным, лучшим, более прозападным, либеральным, демократичным, чего не может быть по определению».

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