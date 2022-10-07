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Под Лиманом ВСУ нашли штаб оккупантов с важными документами

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  • 7.10.2022, 19:38
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Под Лиманом ВСУ нашли штаб оккупантов с важными документами

Ими займется ГБР Украины.

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили штаб российских оккупантов, который они обустроили в одном из частных домов в селе Яцкивка под Лиманом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины.

Правоохранители обнаружили в здании списки пленных и незаконно арестованных лиц. Кроме того, были обнаружены документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, решивших работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.

ГБР изучит выявленные доказательства для привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности Украины.

Между тем стабилизационные мероприятия в Лимане продолжаются. Там проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных предателей и коллаборантов.

Следователи также продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с захватчиками и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета нашей страны. Были изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении правонарушений.

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