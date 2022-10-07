Две девушки взяли забытый паспорт подруги и попробовали на нее оформить кредит

Две девушки взяли забытый паспорт подруги и попробовали на нее оформить кредит2
- 7.10.2022, 19:53
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Они хотели купить ноутбук.
Юная 21-летняя жительница Могилева забыла в гостях свой паспорт, чем воспользовались ее 19-летние подруги. Девушки с ее документом пошли в магазин бытовой техники и попробовали взять в кредит на ее имя ноутбук стоимостью 5000 рублей.
Банковский работник, оформляя документы, обратил внимание, что девушки путаются при ответах на его вопросы, указывают неверные данные. Это насторожило работника, и он обратился в правоохранительные органы, сообщив, что две девушки пытаются оформить кредит по чужим документам.
Как сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома, в отношении девушек возбудили уголовное дело.