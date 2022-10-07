Андрей Санников: Нобелевская премия посылает сигнал Лукашенко 1 7.10.2022, 20:28

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Андрэй Саннікаў

Мир знает, кто герой, а кто злодей.

«Никто не заслуживал больше премии мира, чем украинский народ и ВСУ. Борьба за мир сегодня – намного важнее разговоров о мире. Борьба за права человека, в том числе в Беларуси, ведется сейчас именно в Украине», — заявил украинскому сайту liga.net лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Комментируя премию, который Нобелевский комитет присудил правозащитнику Алесю Беляцкому, белорусский оппозиционный политик сказал, что это важный сигнал для режима Лукашенко:

— Мир знает, кто герой, а кто злодей. Преступники – те, кто держат Алеся и 4000 политзаключенных в тюрьмах… Политзаключенные в Беларуси получают сигнал, что мир о них не забыл и высоко ценит борьбу за права.

Андрей Санников еще раз отметил, что премию мира заслуживали украинский народ и ВСУ, которые противостоят агрессии России:

— Жертвуя собой, украинцы защищают и Беларусь. Беларуские добровольцы в рядах ВСУ – полк Калиновского – сражаются за то же самое, за что борется Алесь и политзаключенные. За свободу Беларуси и Украины, за права человека.

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