В Нобелевском комитете объяснили, почему дали премию мира правозащитникам из Украины, РФ и Беларуси 7.10.2022, 21:14

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Есть то, что объединяет всех трех лауреатов.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объяснила, почему Нобелевскую премию мира в этом году решили разделить между представителями Украины, Беларуси и России, пишет «Гордон».

Она объяснила, что премия ставит целью обратить внимание на важность гражданского общества и усилий, предпринимаемых правозащитниками.

«Мы бы хотели показать важность выбора людей в том, чтобы встать против несправедливости, войны и за человеческие ценности», – сказала глава комитета.

Рейсс-Андерсен подчеркнула, что все лауреаты защищают права человека.

«Этих трех лауреатов объединяет то, что люди могут встать и изменить ситуацию к лучшему в их странах. Другая очевидная общая черта – они все объединены одной целью, несмотря на границы, разделяющие эти три нации. Наш главный сигнал – это всегда мир и никаких войн. [Нужно] развивать нации, способные противостоять авторитарным режимам, которые имеют тенденцию совершать акты агрессии», – сказала она.

Она добавила, что Кремль является одной из сторон и агрессором в войне в Украине.

Напомним, белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

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