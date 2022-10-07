В Нобелевском комитете объяснили, почему дали премию мира правозащитникам из Украины, РФ и Беларуси
- 7.10.2022, 21:14
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Есть то, что объединяет всех трех лауреатов.
Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объяснила, почему Нобелевскую премию мира в этом году решили разделить между представителями Украины, Беларуси и России, пишет «Гордон».
Она объяснила, что премия ставит целью обратить внимание на важность гражданского общества и усилий, предпринимаемых правозащитниками.
«Мы бы хотели показать важность выбора людей в том, чтобы встать против несправедливости, войны и за человеческие ценности», – сказала глава комитета.
Рейсс-Андерсен подчеркнула, что все лауреаты защищают права человека.
«Этих трех лауреатов объединяет то, что люди могут встать и изменить ситуацию к лучшему в их странах. Другая очевидная общая черта – они все объединены одной целью, несмотря на границы, разделяющие эти три нации. Наш главный сигнал – это всегда мир и никаких войн. [Нужно] развивать нации, способные противостоять авторитарным режимам, которые имеют тенденцию совершать акты агрессии», – сказала она.
Она добавила, что Кремль является одной из сторон и агрессором в войне в Украине.
Напомним, белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».