Юбилей неудачника 3 Игорь Эйдман

7.10.2022, 21:26

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Игорь Эйдман

Семидесятилетний день рождения он встречает под гул наступающих украинских бронемашин.

Путину можно дать разные определения. Политически он - жестокий диктатор и узурпатор власти. Юридически - военный преступник, убийца, вор и коррупционер. Этически - злодей и патологический лжец, готовый на любые подлости. Эстетически - убогое, тусклое ничтожество, с лицом, надутым ботоксом как готовый лопнуть воздушный шарик. Психологически - злобный параноик, одержимый бредовыми идеями и маниями.

А еще, он - неудачник, проваливший все, за что брался, бездарно профукавший все возможности и шансы, которые давали ему высокие мировые цены на энергоносители. Все 22 года своего правления Путин грозил какими-то «прорывами» и достижениями. Обещал ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира, поставить ее на рельсы инновационного развития, поднять образование и здравоохранение, справиться с бедностью, переселить людей из трущоб, на худой конец хотя бы обеспечить школьников бесплатными горячими обедами. Ничего не получилось, все начинания и «национальные проекты» закончились полным фиаско.

Раз так - видимо, подумал Путин - тогда я войду в историю как великий завоеватель, возвративший в корону Российской империи самый большой бриллиант - Украину. Но и здесь его, к счастью, постиг полный провал.

Семидесятилетний юбилей он встречает под гул наступающих украинских бронемашин, как неудачник, проваливший все, за что брался. А будет ли ему семьдесят один год? Это большой вопрос…

Игорь Эйдман, Telegram

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