Коллаборанты и боевики из «ЛНР» ждут момента, чтобы сбежать в РФ 2 7.10.2022, 22:32

Но представитель Украины считает, что их не пустят через границу.

Когда Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области, а российские войска – массовое отступление, у оккупантов в Луганской области была паника, они пытались бежать в Россию, но не смогли. Об этом в эфире проекта Freedom 7 октября рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Он проинформировал, что у оккупантов в Луганской области была «дикая паника», когда Вооруженные силы в сентябре освобождали Харьковскую область.

«Они первый раз попробовали бежать в те два дня, когда в Харькове был блицкриг ВСУ. Это же было стремительно, огромные территории начали освобождать, паника была дикая. У нас реально из некоторых населенных пунктов просто вообще все повыезжали: «прокуратура», «комендатура», «милиция», военные – все, вместе с коллаборантами. А потом начали по чуть-чуть возвращаться. Что касается коллаборантов и их помощников. Тут интересная история. Потому что они все поехали в сторону российской границы, а там их не пропустили. Им сказали: «Не-не, ребята, возвращайтесь обратно, защищайте свою «эленерию». И вот 50 на 50 – кто-то вернулся, кто-то где-то поселился в каких-то пограничных селах, в каких-то домах и пытается дождаться момента, чтобы все-таки переехать на сторону Российской Федерации», – отметил Гайдай.

Он «на 90%» уверен, что коллаборантов не пустят через границу в РФ.

«Большая есть вероятность, что и так называемых вояк «ЛНР» не выпустят. Потому что, ну, представьте: тысяча вооруженных не россиян (как бы по факту) с оружием, с гранатами, с пулеметами, с гранатометами, автоматами пытается прорваться в сторону России. Скорее всего, там поставят какие-то заградительные отряды и просто будут силой заставлять их воевать за свою «эленерию». Поэтому здесь одно из двух – либо они просто пачками погибают, либо они будут массово потом сдаваться в плен», – добавил глава Луганской ОВА.

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