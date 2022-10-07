В РФ офис «Мемориала» изымут в пользу государства

В РФ офис «Мемориала» изымут в пользу государства2
- 7.10.2022, 22:48
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Суд вынес постановление в тот день, когда российским правозащитникам присудили Нобеля.
В РФ суд признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации «Международный Мемориал» Научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал», сообщает «Немецкая волна».
Удовлетворен соответствующий иск прокуратуры, которая запрашивала арест имущества «Мемориала» и отчуждение здания в пользу государства.
Решение суда принято в тот же день, когда стало известно о присуждении «Мемориалу», наряду с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод, Нобелевской премии мира.
«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду», - говорится в сообщении в Telegram-канале правозащитной организации.
29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску Генпрокуратуры РФ Международное историко-просветительское общество «Мемориал», также признанное в России НКО-«иноагентом». Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об «иностранных агентах». «Мемориал», в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Научно-исследовательского и просветительского центра «Мемориал» эти решения не касались.