Казус Путина 7.10.2022, 23:22

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Пора союзникам Украины наконец-то открыть второй фронт.

Когда в темном, безлюдном переулке встречается обычный добропорядочный гражданин с уркой, намеревающимся на этого гражданина напасть и ограбить, урка заведомо обладает преимуществом, даже если его предполагаемая жертва человек более храбрый, сильный и ловкий. Преимущество это заключается в том, что урка не отягощен химерами совести и морали: он может напасть сзади, пырнуть ножом, выстрелить из пистолета.

Преимущества урки, обладающего диктаторской властью, не ограничиваются отсутствием морали и дополняются пренебрежением ценностью человеческих жизней как своего народа, так и, тем более, народов «недружественных» государств.

Все это вместе мы и назовем «прерогативой урки».

Теперь можно перейти и к основной теме данной статьи.

В удивительное время мы живем! Никогда еще в истории человечества угроза существованию цивилизации, угроза гибели жизни на Земле, не нависала над планетой так ощутимо и явно. Никогда еще возможность надвигающейся катастрофы не была столь очевидной. Нет, речь идет не о глобальном потеплении, не о продовольственном кризисе, не о возможности столкновения Земли с астероидом или кометой. Источником угрозы является серый, невзрачный, не большого ума, жалкий, ничтожный человечек, сформировавшийся в карательной организации сходящего в гроб первого в мире тоталитарного государства, основанного на обмане, насилии и лжи.

Этот злобный, мстительный, лживый и циничный человек с криминальным прошлым, нравственный кретин, волей случая оказался во главе огромной страны, напичканной колоссальными запасами оружия массового поражения, достаточными для уничтожения всей человеческой цивилизации. Войдя во власть, он первым делом подмял под себя центральные телевизионные каналы и сформировал бригады изощренных прохиндеев-пропагандистов, с помощью которых сумел оболванить и растлить десятки миллионов людей.

Один из главных нарративов кремлевской пропаганды состоит в том, что Россия, русский народ, представляют собой особую цивилизацию, опирающуюся на духовность и мораль, а безнравственные Европа и США, движимые завистью, корыстью, ненавистью и злобой, стремятся Россию погубить, а ее ресурсами завладеть. Как выразился в своей «аннексионной» речи кремлевский правитель: «...ударить по России, ослабить и развалить ее».

Насколько эффективной оказалась кремлевская пропаганда могу, в частности, судить по восторженному высказыванию моего давнишнего друга-одноклассника, с которым «до Путина» мы понимали друг друга с полуслова: «Мы лучшие и президент наш самый лучший, – торжествуще заявил мне он полтора года назад с сияющим, счастливым лицом влюбленного в своего кумира человека, – жаль только, что он не захватил Тбилиси и не пошел на Киев». Так что идея войны появилась в российском обществе не внезапно; она вынашивалась, культивировалась и вызревала на протяжении многих лет.

Но вернемся к главному герою нашего повествования. Уверовав в свою безнаказанность благодаря снисходительности Запада, обусловленной, с одной стороны, трусостью, с другой стороны, жадностью, с третьей стороны, глупостью, наш недофюрер возомнил себя царицей морскою. Окрыленный уверенностью, что прерогатива урки его не подведет, что Запад в очередной раз даст слабину и прогнется, этот тип пытается диктовать условия всему цивилизованному миру, странам значительно более развитым и успешным, в которых пресловутые духовность, мораль и особенно гуманизм, вопреки заклинаниям кремлевских пропагандистов, находятся на гораздо более высоком уровне, чем в растлеваемой на протяжении долгих лет путинским режимом стране, государствам, обладающим намного превосходящими российские вооруженными силами. И лидеры этих стран идут у него на поводу и терзают себя сомнениями, применит ли кремлевский диктатор ядерное оружие, а если применит, то где, какое и при каких обстоятельствах. А мы мучаемся в догадках, как отреагирует Запад на ядерную атаку? Очередным ужесточением санкций? Нанесением ответного ядерного удара, что представляется весьма маловероятным? Ударом конвенциональным оружием? И еще более непредсказуемой представляется реакция Путина на случай, если реакция Запада не ограничится озабоченностью и санкциями.

Не пора ли Западу переломить ситуацию и начать самому диктовать условия игры, а не пребывать в ожидании того, как поведет себя Путин?

Большинство аналитиков сходится на том, что если Путин все-таки решится на этот безумный шаг, то ядерный удар тактического уровня будет нанесен по территории Украины. Так, может быть, следует приложить усилия, чтобы предотвратить его и закрыть небо над Украиной? Такой шаг можно обосновать как угрозой ядерного нападения, так и не прекращающимися уже более полугода ракетными обстрелами украинской территории, несущими разрушения и гибель людей? Хватит трепетать перед пресловутой «эскалацией конфликта», плестись в кильватере агрессора, идти у него на поводу – такое поведение и является главной причиной эскалации, убеждает агрессора в своей безнаказанности, в эффективности прерогативы урки!

Пора союзникам Украины наконец-то открыть второй фронт, и первым шагом на пути этого открытия должно стать закрытие неба над Украиной.

P.S. Мне скажут, что закрытие неба над Украиной приведет к непосредственному столкновению вооруженных сил РФ и НАТО. Но ведь о таком закрытии необходимо будет, разумеется, заранее предупредить и публично его обосновать. В этом случае Россия возьмет на себя ответственность за продолжение воздушной агрессии в небе Украины, а сбитие российских самолетов или ракет можно и нужно будет рассматривать как акт обороны, а не агрессии. И никто не будет вынуждать военное руководство России продолжать агрессию с воздуха после закрытия неба. Это, во-первых.

Во-вторых, если мы опасаемся пресловутой «эскалации конфликта», то таковая, в случае вооруженного ответа Запада на применение Россией ядерного оружия, будет гораздо более вероятной и менее предсказуемой.

Мне скажут, что закрытие неба над Украиной не гарантирует защиту от сверхзвуковых ракет. Да, это так. Но такое закрытие, во-первых, сохранит жизни десятков и сотен украинцев, в том числе женщин и детей, во-вторых, переломит, на мой взгляд, ситуацию, при которой Запад идет на поводу у Путина.

Леонид Шапиро, kasparov.ru

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