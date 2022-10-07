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Арестович: До Херсона ВСУ осталось менее 30 километров

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  • 7.10.2022, 23:41
  • 1,834
Арестович: До Херсона ВСУ осталось менее 30 километров
Алексей Арестович

С украинских позиций в бинокль уже видны дома.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире у российского юриста и оппозиционера Марка Фейгина заявил, что ВСУ до Херсона осталось менее 30 километров:

— От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. Там где международный аэропорт «Херсон», недалеко знаменитая Чернобаевка. С этой позиции уже в бинокль видно дома в Херсоне.

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