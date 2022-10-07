Назван британский город, в котором пройдет «Евровидение 2023» 2 7.10.2022, 23:47

Конкурс стартует 9-го мая следующего года.

Международный песенный конкурс «Евровидение 2023» состоится в Ливерпуле. Об этом 7 октября сообщается на странице организаторов международного песенного фестиваля в Instagram.

В публикации отмечается, что два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.

Победителем «Евровидения 2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, «Евровидение 2023» должно было пройти в Украине. Но конкурс решили провести в Великобритании, так как на украинской территории продолжается война.

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