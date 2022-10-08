Яковенко: Атаки на Шойгу ратифицированы Путиным 8.10.2022, 1:15

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У главы Кремля глубокий раскол с армией.

Такое мнение «24 каналу» высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что сейчас есть значительный раскол между Путиным, Генштабом и Министерством обороны.

«Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу «должен застрелиться, как офицер». По всей вероятности, Путин одобряет подобные заявления своих прихвостней.

К тому же Песков сказал, что все нападки Кадырова и Пригожина на Генштаб, Герасимова и Шойгу – «люди, которые заслужили, имеют право так говорить». Это значит, что все санкционировал Путин», – рассказал Яковенко.

Кроме того, на рядовых военных российскому президенту вообще безразлично. Он отправил их без обеспечения и российские оккупанты не знают, что им делать и «просят забрать их домой». Следовательно, после такого отношения вероятность исполнения приказов падает.

«Решение по применению ядерного оружия – это не кнопка, которую Путин нажимает. И даже тактическое ядерное оружие кто-то должен применять, ведь не сам Путин будет бегать и бросать ядерные бомбы. И вот вероятность, что такой приказ будет исполнен не очень велика», – отметил российский оппозиционный журналист.

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