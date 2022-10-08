Взрыв на военном аэродроме РФ у границ с Украиной: что известно 8.10.2022, 3:43

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По данным СМИ, уничтожены два бомбардировщика Ту-22М3.

На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области России прогремели взрывы. Представители российской власти утверждают, что причиной стал «прилетевший со стороны границы беспилотник». Украинские СМИ сообщают о пострадавших при взрыве самолетах, пишет «Зеркало недели. Украина».

«На военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены», - утверждает губернатор Владислав Шапша.

По словам чиновника, аэродром работает, а с обстоятельствами взрыва разбирается следственно-оперативная группа.

Умышленный удар или неудачный запуск: атаковавший аэродром беспилотник вылетел с территории Украины, и российская ПВО не смогла его перехватить, сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов также сообщили об уничтожении двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Некоторые российские телеграм-каналы также пишут о потере двух самолетов.

Губернатор Шапша называет эти сообщения «фейком». Не исключено, что российская власть пытается скрыть эту информацию.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что взрыв стал результатом неудачного запуска российскими военными ударного иранского беспилотника. «Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге», - написал он в Telegram.

Официально украинская сторона взрыв на аэродроме пока не комментировала.

Чем важен аэродром: здесь дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк ВВС России, на вооружении которого находятся бомбардировщики Ту-22М3. Руководит им полковник Олег Тимошин.

Ту-22М3 – это дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. С них запускают крылатые ракеты Х-22 и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», эти же бомбардировщики сбрасывают неуправляемые авиабомбы ФАБ-3000.

Такими ракетами и бомбами Россия неоднократно атаковала украинские города. 27 июня офицеры 52-го авиаполка выпустили с Ту-22М3 ракеты по территории Украины, одна из них попала в торговый центр «Амстор» в Кременчуге, погибли 19 человек, 66 получили ранения.

Где находится «Шайковка»: военный аэродром расположен в западной части Калужской области, вблизи границ Смоленской и Брянской областей РФ. От границы Украины и РФ до места дислокации авиаполка примерно 200 километров, от аэродрома до Москвы – 270 км.

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