FT сообщило о перебоях в работе Starlink на передовой в Украине 8.10.2022, 4:15

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Маск отреагировал.

Украинские военнослужащие и официальные лица сообщают о сбоях в работе Starlink на линии фронта, пишет Financial Times в пятницу, 7 октября, со ссылкой на источники. Перевод статьи приводит «Новое время».

Высокопоставленный украинский правительственный чиновник сказал, что некоторые сбои привели к «катастрофическим» потерям связи, в том числе во время прорыва защитников Украины на территорию, которую контролировали оккупанты, и важных боев. По информации FT, такие случаи были острыми на юге Украины, но также имели место вдоль линии фронта на северо-востоке и востоке страны, где продолжается украинское контрнаступление.

По словам другого украинского чиновника, сбои связи были «широко распространенными» и привели к звонкам военнослужащих на горячие линии.

Роман Синицын, координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы, который передает системы Starlink ВСУ, предположил, что проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пыталась не допустить ее неправомерное использование российскими оккупантами. По его словам, сбои происходили в районах, которые были освобождены от российских войск так недавно, что об этом еще не сообщалось публично.

FT сообщает, что министр обороны Алексей Резников и пресс-секретарь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отказались от комментариев.

Три защитника Украины, которые находятся на передовой, подтвердили, что их системы Starlink перестали работать во время боев. Несколько терминалов в последние дни не работали в недавно освобожденных районах Харьковской области, пишет издание.

Два других украинских военнослужащих ранее на этой неделе сказали журналистам, что их системы Starlink работают без перебоев на недавно освобожденной территории к востоку от Изюма и в Херсонской области.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что сообщение FT о том, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, не соответствует действительности. По словам Маска, был оплачен только небольшой процент систем, а до конца года сумма, выделенная на это компанией SpaceX, превысит 100 млн долларов.

«Что касается того, что происходит на поле боя, то это засекречено», — добавил Маск.

Он также сообщил, что регулярно общается с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

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